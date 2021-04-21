23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan’da yasak var mı? Gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na az bir zaman kaldı. Pandemi öncesi her yıl büyük bir coşku ile kutlanan Çocuk Bayramı bu yıl koronavirüs nedeniyle pandemi koşullarından etkilenecek. Aynı zamanda; bu tarihte yasak olup olmayacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere; geçtiğimiz yıl bu tarihte 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı. Bu kapsamda, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan'da yasak var mı? Gözler resmi açıklamada!

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na az bir zaman kala "23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere; son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile birlikte Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulanıyor. Öte yandan sokağa çıkma yasağı saatleri de 21:00'dan 19:00'a çekilmişti. Bu kapsamda; 23 Nisan'da yasak var mı yok mu merak ediliyor. 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi!

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Geçtiğimiz yıl 23 Nisan tarihi hafta sonu ile birleştirilerek 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı. Benzer bir uygulamanın bu yıl için geçerli olup olmayacağı ise Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tarihine az bir zaman kala merak edilmeye başlandı…