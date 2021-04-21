51 Plaka Kodu Neresi ve Hangi Şehrin Kodu? 51 Nerenin Plaka Kodu?

Dünya genelinde motorlu araçların trafik tescil işlemlerinin ardından aracın ön ve arka kısımlarında görünecek şekilde takmakla mükellef oldukları plakalar, araçların kimlik numaraları denilebilir. Emniyet güçleri araçların ön ve arka kısımlarında yer alan bu levhalar sayesinde her türlü sorguyu rahatlıkla yaparak bilgiye hızlı ve kesin şekilde ulaşabilmektedir. Diğer yandan ülkemizde kullanılan plakalarda ilk hanede aracın hangi ilin trafiğine ait olduğunu gösterir sayılar bulunmaktadır. Bu kapsamda yolda yahut herhangi bir yerde 51 plakalı araç gören vatandaşlarımız 51 Plaka Nerenin Kodu? merak ederek hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

51 PLAKA NERENİN KODU?

Ülkemizde yer alan 81 ilin trafiğine bağlı olan motorlu araçlar bulundukları ili temsil eden plakaları araçlarının görünebilecek bir kısmına takmak zorundadır. Bu plakaları herhangi bir nedenle araçlarında taşımayanlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince tespit edilerek gerekli cezai işlemi uygularlar. Peki, 51 Neresi Hangi Şehir Plakası? Ayrıntılar şöyle;

51 NERESİ HANGİ ŞEHİR PLAKASI?

Yolda veya herhangi bir yerde 51 plakalı bir araç görüyorsanız bu o aracın Niğde ili trafiğine ait olduğu anlamına gelmektedir.

NİĞDE İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Niğde ili trafiğine bağlı olan ve plakasını taşıyan motorlu araçların ön ve arka kısımlarında yer alan metal levhalarda 51 kodunun yanında yer alan harf kodları, alt sınır, üst sınır, hangi vergi dairesine bağlı olduğu (Niğde, Bor, Çiftlik) ve vergi dairesi kodları aşağıdaki gibidir.

Sıralama İL - TRAFİK KOD NO - ALT SINIR - ÜST SINIR - VERGİ DAİRESİ VE VERGİ DAİRESİ KODU şeklindedir...

NİĞDE 51 AC 001 AZ 999 NİĞDE V.D. 51260

NİĞDE 51 DA 001 DZ 999 NİĞDE V.D. 51260

NİĞDE 51 EA 001 EZ 999 NİĞDE V.D. 51260

NİĞDE 51 H 1001 H 2000 BOR V.D. 51262

NİĞDE 51 KA 001 KZ 999 BOR V.D. 51262

NİĞDE 51 LA 001 LZ 999 BOR V.D. 51262

NİĞDE 51 M 0001 M 2000 NİĞDE V.D. 51260

NİĞDE 51 M 2001 M 3000 BOR V.D. 51262

NİĞDE 51 MA 001 MA 999 NİĞDE V.D. 51260

NİĞDE 51 MK 001 MK 999 BOR V.D. 51262

NİĞDE 51 T 0001 T 2000 NİĞDE V.D. 51260

NİĞDE 51 T 2001 T 3000 BOR V.D. 51262

NİĞDE 51 JA 001 JZ 999 ÇİFTLİK V.D. 51107