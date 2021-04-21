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Giriş Tarihi: 21.4.2021 11:38 Son Güncelleme: 21.4.2021 11:39

53 Plaka Kodu Neresi ve Hangi Şehrin Kodu? 53 Nerenin Plaka Kodu?

53 Plaka Kodu Neresi ve Hangi Şehrin Kodu? 53 Nerenin Plaka Kodu?

Tüm dünyada motorlu vasıtaların ön ve arka kısımlarında üzerinde çeşitli sayı ve harfler bulunan metal plakalar bulunmaktadır. Bu levhalara araçların bir nevi kimliği de denilebilir. Emniyet güçlerinin uygulama yapması esnasında aracın kime ait olduğu ve aranmasının bulunup bulunmadığı gibi pek çok konuda önemli rol oynar. Öte yandan ülkemizde kullanılmakta olan plaka sisteminde ilk iki hanede yer alan sayılar hangi ile ait merak ediliyor. Bu bağlamda vatandaşlarımız ? öğrenmek istiyor. İşte merak edilen 53 Plaka Nerenin Kodu? Sorusunun yanıtı…

Dünya genelinde motorlu araçların trafik tescil işlemlerinin ardından aracın ön ve arka kısımlarında görünecek şekilde takmakla mükellef oldukları plakalar, araçların kimlik numaraları denilebilir. Emniyet güçleri araçların ön ve arka kısımlarında yer alan bu levhalar sayesinde her türlü sorguyu rahatlıkla yaparak bilgiye hızlı ve kesin şekilde ulaşabilmektedir. Diğer yandan ülkemizde kullanılan plakalarda ilk hanede aracın hangi ilin trafiğine ait olduğunu gösterir sayılar bulunmaktadır. Bu kapsamda yolda yahut herhangi bir yerde 53 plakalı araç gören vatandaşlarımız 53 Plaka Nerenin Kodu? merak ederek hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

53 PLAKA NERENİN KODU?

Ülkemizde yer alan 81 ilin trafiğine bağlı olan motorlu araçlar bulundukları ili temsil eden plakaları araçlarının görünebilecek bir kısmına takmak zorundadır. Bu plakaları herhangi bir nedenle araçlarında taşımayanlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince tespit edilerek gerekli cezai işlemi uygularlar. Peki, 53 Neresi Hangi Şehir Plakası? Ayrıntılar şöyle;

53 NERESİ HANGİ ŞEHİR PLAKASI?

Yolda veya herhangi bir yerde 53 plakalı bir araç görüyorsanız bu o aracın Rize ili trafiğine ait olduğu anlamına gelmektedir.

RİZE İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Rize ili trafiğine bağlı olan ve plakasını taşıyan motorlu araçların ön ve arka kısımlarında yer alan metal levhalarda 53 kodunun yanında yer alan harf kodları, alt sınır, üst sınır, hangi vergi dairesine bağlı olduğu ve vergi dairesi kodları aşağıdaki gibidir.

Sıralama, İL - TRAFİK KOD NO - ALT SINIR - ÜST SINIR - VERGİ DAİRESİ VE VERGİ DAİRESİ KODU şeklindedir...

RİZE

53

AC

001

AZ

999

YEŞİLÇAY V.D.

53260

RİZE

53

DA

001

DZ

999

YEŞİLÇAY V.D.

53260

RİZE

53

EA

001

EZ

999

ÇAYELİ V.D.

53261

RİZE

53

FA

001

FZ

999

ARDEŞEN V.D.

53263

RİZE

53

HA

001

HZ

999

PAZAR V.D.

53262

RİZE

53

K

0001

K

1999

YEŞİLÇAY V.D.

53260

RİZE

53

K

3000

K

3999

ÇAYELİ V.D.

53261

RİZE

53

K

4000

K

4999

PAZAR V.D.

53262

RİZE

53

K

5000

K

5999

ARDEŞEN V.D.

53263

RİZE

53

K

6000

K

6999

KALKANDERE M.MD

53106

RİZE

53

K

7000

K

7999

FINDIKLI M. MD

53104

RİZE

53

K

8000

K

8999

GÜNEYSU M. MD.

53108

RİZE

53

KA

001

KZ

999

KALKANDERE M.MD

53106

RİZE

53

LA

001

LZ

999

FINDIKLI M. MD

53104

RİZE

53

M

0001

M

2999

YEŞİLÇAY V.D.

53260

RİZE

53

M

3000

M

3999

ÇAYELİ V.D.

53261

RİZE

53

M

4000

M

4999

PAZAR V.D.

53262

RİZE

53

M

5000

M

5999

ARDEŞEN V.D.

53263

RİZE

53

M

6000

M

6999

KALKANDERE M.MD

53106

RİZE

53

M

7000

M

7999

FINDIKLI M. MD

53104

RİZE

53

M

8000

M

8999

GÜNEYSU M. MD.

53108

RİZE

53

NA

001

PZ

999

YEŞİLÇAY V.D.

53260

RİZE

53

RA

001

RS

999

YEŞİLÇAY V.D.

53260

RİZE

53

RT

001

RZ

999

GÜNEYSU M. MD.

53108

RİZE

53

T

0001

T

2999

YEŞİLÇAY V.D.

53260

RİZE

53

T

3000

T

3999

ÇAYELİ V.D.

53261

RİZE

53

T

4000

T

4999

PAZAR V.D.

53262

RİZE

53

T

5000

T

5999

ARDEŞEN V.D.

53263

RİZE

53

T

6000

T

6999

KALKANDERE M.MD

53106

RİZE

53

T

6999

T

7998

FINDIKLI M. MD

53104

RİZE

53

T

10000

T

10999

GÜNEYSU M. MD.

53108

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53 Plaka Kodu Neresi ve Hangi Şehrin Kodu? 53 Nerenin Plaka Kodu?
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