55 yaş üstünde aşı mutluluğu

KOVID-19ile mücadele kapsamında ülke genelinde devam eden aşı uygulamasında 55 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı. "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 55 yaş ve üstündekiler, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini olabiliyor. Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen Aycan Batımor (55), aşı uygulamasının ardından hiçbir sıkıntı hissetmediğini belirterek, sırası gelen herkesi, bir an önce aşı olmaya çağırdı. Erhan Batımor (58) aşı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "İki aşının da faydasının aynı olduğuna inanıyorum. Bu dertten ancak bizi aşı kurtarabilir" diye konuştu.59 yaşındaki Serhat Güllü de kolaylıkla aşı yaptırdığını söyleyerek, "Dün saat 22.00'de, bugün saat 13.30 için randevumu aldım. Hastaneye geldiğimde hemen aşı yaptılar. Şu an kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı. Kovid-19 salgınının sona ermesinin tek yolunun aşılama olduğuna inandığını söyleyen Güllü, "Herkese ivedilikle aşı olmasını tavsiye ediyorum" dedi. Güllü, sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.