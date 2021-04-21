Adana'da bir garip olay: 'Sıkacağım' dedi 'Sık' dedim!

Ardından, "Mesut, sen daha bu mahalleye giremeyeceksin. Mermiyi ağzına verdi, 'sıkacağım' dedi. Ben de 'sık' dedim. Ateş etti, demek ki canına susamış. Biz mermiden korkmayız." diye tehditler yağdıran Ekrem K., olay yerine gelen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheliyi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.