Adana'da sahte döviz operasyonu! Utancından yüzünü sakladı...

Adana'da cep telefonu alım satımı yapan bir iş yeri sahibi, kendisine gelen bir kişinin "Çok acil Türk Lirasına ihtiyacım var 650 dolar alır mısınız, aşağı da bozdurabilirim" dedi. Bunun üzerine işletme sahibi 650 doları alıp karşılığında Türk Lirası verdi. Ancak iş yeri sahibi doları kuyumcuya götürdüğünde sahte olduğunu öğrendi.