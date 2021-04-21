‘Ağlayan gelinler’ görsel şölen oluşturuyor

Şırnak, Hakkâri, Van bölgesinde yetişen ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler baharın gelmesiyle birlikte yüzünü gösterdi. Gevaş ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Aydınocak Mahallesi ile 'Zeve' Dilmetaş Mahallesi'ndeki Sultan Hacı Zübeyt Türbesi'nin bulunduğu alanda, Van Gölü ve Akdamar Adası'na hâkim olan bir noktada açan ters laleler fotoğraf sanatçılarının da uğrak noktası haline geldi. Genelde nisan-mayıs aylarında 15 günlük süre zarfında çiçek açan ters laleler, baharın müjdecisi olarak da biliniyor