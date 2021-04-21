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Giriş Tarihi: 21.4.2021 18:17

, ligde kalmayı garantiledi

MEHMET AL
Alanya Kestelspor, ligde kalmayı garantiledi

,sahasında konuk ettiği İstanbul Modafenspor'u 3-0 mağlup ederek aldığı 3 puanla ligde kalmayı garantiledi.

Misli com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alanya Kestelspor, bugün İstanbul ekiplerinden Modafen'i ağırladı. Geçen hafta Bergama Belediyespor karşısında önemli bir galibiyet alarak hem 7 hafta sonra 3 puan alan hem de düşme hattından 6 puan uzaklaşan Kestelspor, İstanbul Modafen karşısında da galibiyet alarak ligde kalmayı garantiledi.

Kestelspor'un gollerini Özkan Toprak (15), Buluthan Bulut (68), Batuhan Kurt (86) kaydetti. Sahadan 3-0 galip ayrılan Kestelspor, rahat bir nefes aldı.
Ligde kalmayı garantileyen Alanya Kestelspor, kalan son iki karşılaşmasını 25 Nisan Pazar günü Kırıkkalespor, 1 Mayıs Cuma günü ise Muğlaspor ile karşılaşarak sezonu tamamlayacak.

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Alanya Kestelspor, ligde kalmayı garantiledi
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