Alanya Kestelspor, ligde kalmayı garantiledi

Misli com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alanya Kestelspor, bugün İstanbul ekiplerinden Modafen'i ağırladı. Geçen hafta Bergama Belediyespor karşısında önemli bir galibiyet alarak hem 7 hafta sonra 3 puan alan hem de düşme hattından 6 puan uzaklaşan Kestelspor, İstanbul Modafen karşısında da galibiyet alarak ligde kalmayı garantiledi.

Kestelspor'un gollerini Özkan Toprak (15), Buluthan Bulut (68), Batuhan Kurt (86) kaydetti. Sahadan 3-0 galip ayrılan Kestelspor, rahat bir nefes aldı.

Ligde kalmayı garantileyen Alanya Kestelspor, kalan son iki karşılaşmasını 25 Nisan Pazar günü Kırıkkalespor, 1 Mayıs Cuma günü ise Muğlaspor ile karşılaşarak sezonu tamamlayacak.