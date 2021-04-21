Alanya’da denetimlere hız verildi

Pandemi kapsamında vakaların tehlikeli bir şekilde arttığı Alanya'da da ekipler denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Alanya İlçe Tarım Müdürü Mehmet rüzgar ve ekibi emniyet müdürlüğüne bağlı görevliler ile ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Panik yapılmaması gerektiğini hatırlatan Müdür Rüzgar, "İlçe Müdürlüğümüz Teknik ekipleri ve Emniyet Müdürlüğümüz görevlileri ile birlikte restoran, kafe, marketlerde gıda ve Covid-19 denetimlerine aralıksız devam ediyoruz. Panik yok tedbir var. Lütfen maske, mesafe, temizlik. Lütfen kurallara uyalım, uyduralım, uymayanları uyaralım" ifadelerini kullandı.