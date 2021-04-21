Alanya’da ebeler unutulmadı

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayla Alkan Yavuz ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Hatice Şahinkaya 'Ebeler Haftası' kapsamında bünyesinde hizmet veren ebeleri ziyaret ederek vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

"BİZLERİN MOTİVASYON KAYNAĞI OLDUNUZ"

Ebelik mesleğinin sağlık ekibinin temel taşlarından biri olduğuna vurgu yapan Başhekim Prof. Dr. Lakadamyalı, özverili çalışmalarından dolayı hastanede hizmet veren 44 ebenin her birine ayrı ayrı teşekkürlerini sundu. Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, "Sizler tarihin en eski mesleklerinden biri olan ebelik vazifesini icra etmekte, hayatta aldığımız ilk nefeste yanımızda yer almaktasınız. Korona virüs ile mücadelede de hastanemiz çatısı altında her birim ile uyum içinde çalıştınız. Birlikte yol aldığımız bu mücadelede ve verilen sağlık hizmetinde bizlerin motivasyon kaynağı oldunuz. Özverili çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ederiz. Bu duygu ve düşüncelerle mesleklerinin kutsallığına inanarak gece gündüz demeden büyük bir sevgiyle insanımıza hizmet eden tüm ebelerimizin ebeler haftasını kutluyorum" dedi.

"İNSANÜSTÜ ÇABA GÖSTERDİNİZ"

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayla Alkan Yavuzsa da, "Bu süreçte insanüstü göstermiş olduğunuz çaba ve mücadele için teşekkür ediyorum. Sağlık dünyasının olmazsa olmazları olan tüm ebelerimizin ebeler gününü en içten dileklerimle kutlarım" ifadelerine yer verdi. Daha sonra ebelere vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.