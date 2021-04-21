Alanya'da Rusların cinsel istismar mahkemesi

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya müşteki Rus kadın 31 yaşındaki Marina M, ülkesinde olduğu için katılmazken, tutuklu sanıklar Mikhail T. (33), Nazar L. (47) ve Sergey K. (41) Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS vasıtasıyla katıldılar. Salona sanık avukatları ve tercüman alınırken, pandemi nedeniyle duruşma salonuna dinleyiciler alınmadı.

TUTUKLU RUSLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mahkeme heyetince iddianamenin okunmasının ardından sanıklardan olayın nasıl geliştiğini anlatmaları istendi. Tutuklu sanıklardan Nazar L. kendisinin suçu olmadığını, o gün yaş günü kutlamak için evinde hazırlandığını Marina ile birlikte Mikhail T. ve Sergey K'nin geldiklerini, komşularının gürültüden dolayı rahatsız olmaması, Marina'nın bağırmaması için ağzını kapatırken elini ısırdığını iddia etti. Diğer tutuklu sanıklar Sergey K. ve Mikhail T. suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini istediler. Mahkeme heyeti evraklarının tamamlanması ve ülkesinde olan Marina'ya mahkemeye gelmesi için davetiye çıkartılmasına karar vererek duruşmayı 6 Temmuz 20021 tarihine erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

17 Eylül 2020'de Mahmutlar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda Marina, Sergey K. ile Mikhail T. ile doğum günü partisi için Nazar L'nin evine gitti. Burada kendisine iddiaya göre, Marina, Mikhail T'nin kendisine sarılması nedeniyle evi terk etmek istedi. Buna karşın Nazar L. ile Mikhail T. Marina'nın evden ayrılmasına izin vermeyerek onu yere yatırdı ve üzerindeki giysileri çıkardı. Bu sırada direnen Marina ise Nazar L'nin elini ısırdı. Ardından Mikhail T. zor kullanarak Marina ile cinsel ilişkiye girdi. Nazar L. ilişkiye gireceği sırada kapının çalması üzerine Mikhail T. ile evden kaçtı.

Jandarma ekipleri evde yaptıkları aramada bir adet kullanılmış prezervatif bulurken, Nazar L. ve Mikhail T. bir alt kattaki dairenin balkonunda saklanırken yakalandılar. Yapılan incelemede Marina'nın kıyafetlerinde Sergey K. ve Mikhail T'nin de DNA örneklerine rastlanıldı. Cumhuriyet savcılığında Marina'nın tekrar ifadesi alınmak istense de yurt dışına çıktığı tespit edildi. Mikhail T., Nazar L. ve Sergey K'nın fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini tespit eden ve olay yerindeki delilleri dikkate alan Sulh Ceza Hakimliği 3 erkek Rus vatandaşını tutuklayarak cezaevine gönderdi.