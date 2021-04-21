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Giriş Tarihi: 22.4.2021 01:44 Son Güncelleme: 22.4.2021 01:56

"'ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeninin cansız bedeni bulundu

İHA
Allah'ım sana geliyorum diye bağıran müzik öğretmeninin cansız bedeni bulundu

'de akşam saatlerinde kendi balkonundan okuduktan sonra "'ım sana geliyorum" diye bağıran ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen müzik öğretmeni, saatler sonra bekçiler tarafından ölü bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece 23.00 sıralarında ise Çarşı ve Mahalle bekçileri devriye sırasında bir apartmanın girişinde yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu fark etti.

ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Çarşı ve mahalle bekçilerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise hayatını kaybeden kişinin Erdal Taşbaş (37) olduğunu tespit etti. Taşbaş'ın olay yerine gelen annesinin feryadı yürekleri dağladı.

5. KATTAN ATLADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Yapılan incelemelerin ardından Taşbaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Taşbaş'ın gece saatlerinde üst kattaki komşusundan su istediği sonrasında ise 5. kattaki merdiven boşluğundan intihar ettiği düşünülüyor.

"ALLAH'IM SANA GELİYORUM" DİYE BAĞIRMIŞ

Müzik öğretmeni olan Erdal Taşbaş'ın, akşam 18.30 sıralarında evinin balkonundan ezan okuduğu ardından ise "Allah'ım sana geliyorum" diye bağırdığı iddia edildi. Ayrıca Taşbaş'ın geçtiğimiz aylarda Bakırköy Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

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"Allah'ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeninin cansız bedeni bulundu
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