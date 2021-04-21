"Allah'ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeninin cansız bedeni bulundu

Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece 23.00 sıralarında ise Çarşı ve Mahalle bekçileri devriye sırasında bir apartmanın girişinde yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu fark etti.