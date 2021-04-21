Anadolu otoyolu’nda kaza: 1ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce- Sakarya sınırında yol işaretleme çalışması yaparken kaza yapan Karayolları kamyonetine TIR'ın çarpması sonucu bir görevli öldü, diğeri ağır yaralandı. İstanbul istikametindeki yolda işaretleme çalışması yapan Aydın Özgedik idaresindeki Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kamyonet, seyir halindeyken kontrolünü kaybederek Yeşil Yayla mevkisinde bariyerlere çarptı. Aynı istikamette seyreden Şenol Z. yönetimindeki TIR, kaza yapan Karayolları kamyonetine çarptı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Özgedik ve mesai arkadaşı Adem Durmaz, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekipleri, sürücü Özgedik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özgedik'in cenazesi, incelemenin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Durmaz'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Bu arada, kazanın ardından olay yerine gelen bazı Karayolları çalışanları büyük üzüntü yaşadı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan TIR şoförü Şenol Z'nin, Hendek Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor. AA