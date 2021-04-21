Anneye acı veda

Osmangazi ilçesi Yunuseli mahallesinde işe gitmek için evden çıkan ve servise bineceği durağa giden Aygül Yıldız (45), 5 ay önce ayrı yaşamaya başladığı ve boşanmak üzere olduğu eşi Mehmet Yıldız (45) tarafından sokak ortasında 3 el ateş edilerek katledilmişti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Yıldız'ın cenazesi bugün toprağa verildi.

DUYGUSAL ANLAR

Çiftin küçük oğulları Halim Umut da annesinin cenazesine katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken küçük çocuğun göz yaşları adeta sel olup aktı. Halim Umut'un annesi toprağa verilirken babası ise uzun süre direndiği polisler tarafından yakalanarak ceza evine gönderildi.

"ONA ANNE OLACAĞIM"

Gözyaşı dökenler arasında, sokak ortasında öldürülen Aygül Yıldız'ın annesi Rahime Yıldız da vardı. Torunu Halim Umut'a sarılarak ağlayan anne, "Katilin ailesi, bu eve gelinlikle giren kefenle çıkar diyordu. Öyle de yaptılar. Bu yavrucak anasız kaldı. Onun annesi artık ben olacağım. Yeter ki baba tarafı rahat bıraksın, karşmasın. Yavruma ben bakacağım" diyerek feryat etti.