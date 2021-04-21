Antalya İmsakiye - Diyanet ile Antalya iftar, imsak, sahur vakti saat kaçta?

Ramazan ayının ilk haftasını geride bıraktığımız şu günlerde Antalya'da oruç ibadetini yerine getirenler Diyanet İşleri Başkanlığı'nca gün gün liste halinde hazırlanarak duyurulan Antalya İmsakiye bilgilerine erişmek isteyerek Antalya iftar, imsak, sahur vakti saat kaçta? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

ANTALYA İFTAR, İMSAK, SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı Antalya İmsakiye ile Antalya iftar, imsak, sahur vakti saatleri şöyle;

ANTALYA İMSAKİYE 2021



22 NİSAN

İMSAK: 4:40

İFTAR: 19:45

23 NİSAN

İMSAK: 4:39

İFTAR: 19:45

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2021 yılı Ramazan Bayramı tarihleri şöyle;

Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.