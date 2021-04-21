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Giriş Tarihi: 21.4.2021 19:09 Son Güncelleme: 21.4.2021 19:10

'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 , 8

İHA
Antalya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

'da, Bilim Üniversitesi personelini taşıyan servis ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada üniversitenin mutfak personeli hayatını kaybederken, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Turgut Özal Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Antalya Bilim Üniversitesi personelini taşıyan Erdoğan Y. idaresindeki servis minibüsü, sürücüsü belirlenemeyen otomobil kavşak içinde çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmayla devrilen minibüsten fırlayan mutfak personeli Yakup Calkurt olay yerinde hayatını kaybetti.

2'Sİ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

Minibüsteki 7 yolcu ile otomobildeki bir çocukta kazada yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince çıkarılırken, 2'si ağır 8 yaralı çeşitli hastanelere kaldırıldı. Calkurt'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Antalya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
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