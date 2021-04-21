Antalya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

2'Sİ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

Minibüsteki 7 yolcu ile otomobildeki bir çocukta kazada yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince çıkarılırken, 2'si ağır 8 yaralı çeşitli hastanelere kaldırıldı. Calkurt'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.