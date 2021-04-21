Bakan Kurum'dan Zonguldak'a müjde!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mithatpaşa Mahallesinde yaklaşık 180 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüme başlanacağını açıkladı.

Şehrin içine girerken Zonguldak'a yakışmayan bir görüntü olduğunu dile getiren Bakan Kurum; "Hem vatandaşlarımızın yaşam standartlarına uygun değil. Sosyal donatıların olmadığı, yolları ve altyapılarının olmadığı, belediyemizin, valiliğimizin yeterli hizmeti sağlayamadığı Mithatpaşa mahallemizde kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. 180 bin metrekare alanda 350 vatandaşımız var vatandaşlarımızın rızasını alarak, onları bu çerçevede hiçbir şekilde mağduriyetine sebebiyet vermeden onlara taşınma ve kira yardımı vereceğiz ve yılsonuna kadar burada imalata başlayacağız. En kısa zamanda da inşaatlarımızı yapmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın rızasını alarak Zonguldak'a yakışan 4-5 katı geçmeyen, Zonguldak'a girildiğinde bu ne kadar güzel şehirmiş diyeceğimiz örnek bir projeyi yapmış olacağız." dedi.