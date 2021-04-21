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Giriş Tarihi: 21.4.2021 16:31 Son Güncelleme: 21.4.2021 16:34

? 21 Nisan 2021

Bankalar kaça kadar açık? 21 Nisan 2021 bankaların güncel açılış kapanış saatleri

Bankaların çalışma saatleri, pek çok özel ve kamu kuruluşunda olduğu gibi koronavirüs önlemleri kapsamında yeniden şekillendirildi. Normalde 17:00’de mesaisi son bulan birçok banka açılış ve kapanış saatleri konusunda düzenlemeye gitti. Bu nedenle birçok vatandaş “?” sorusuna yanıt aradı. İşte yeni alınan kararlar kapsamında 21 Nisan 2021

Bankalar koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok işlemin mobil uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirilmesinin önünü açtı. Ancak yine de vatandaşların bazı işlemleri için banka şubelerine müracaat etmesi gerekiyor. Mağduriyet yaşamamak adına bankaların açılış ve kapanış saatlerini araştıran pek çok vatandaş "Bankalar kaça kadar açık, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" gibi sorulara cevap aradı. Bazı bankalar çalışma saatlerini 09:30-16:30 olarak revize etti. Bazıları ise mesai başlangıcını 10:00 olarak belirledi. Pandemi sebebiyle alınan önlemler kapsamında 21 Nisan 2021 bankaların güncel açılış kapanış saatleri haberimizde…

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank müşterilerine öğleden önce 09.30-12.30 öğleden sonra 13.30-16.30 saatleri arası hizmet verecek.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası müşterilerine öğleden önce 09.30-12.30 öğleden sonra 13.30-16.30 saatleri arası hizmet verecek.

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti Bankası müşterilerine öğleden önce 10.00 - 12.30 öğleden sonra 13.30 - 16.30 saatleri arası hizmet verecek.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıfbank müşterilerine öğleden önce 09.30-12.30 öğleden sonra 13.30-16.30 saatleri arası hizmet verecek.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi müşterilerine öğleden önce 10.00-12.30 öğleden sonra 13.30-16.30 saatleri arası hizmet verecek.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank müşterilerine öğleden önce 10:00-12:30 öğleden sonra 13:30-16:30 saatleri arası hizmet verecek.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası müşterilerine öğleden önce 10:00-12:30 öğleden sonra 13:30-16:30 saatleri arası hizmet verecek.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Deniz Bank müşterilerine öğleden önce 10:00-12:30 öğleden sonra 13:30-16:30 saatlerinde hizmet verecek.

FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Finansbank Bank müşterilerine öğleden önce 10:00-12:30 öğleden sonra 13:30-16:30 saatleri arası hizmet verecek.

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Bankalar kaça kadar açık? 21 Nisan 2021 bankaların güncel açılış kapanış saatleri
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