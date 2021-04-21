Bankalar kaça kadar açık? 21 Nisan 2021 bankaların güncel açılış kapanış saatleri

Bankalar koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok işlemin mobil uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirilmesinin önünü açtı. Ancak yine de vatandaşların bazı işlemleri için banka şubelerine müracaat etmesi gerekiyor. Mağduriyet yaşamamak adına bankaların açılış ve kapanış saatlerini araştıran pek çok vatandaş "Bankalar kaça kadar açık, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" gibi sorulara cevap aradı. Bazı bankalar çalışma saatlerini 09:30-16:30 olarak revize etti. Bazıları ise mesai başlangıcını 10:00 olarak belirledi. Pandemi sebebiyle alınan önlemler kapsamında 21 Nisan 2021 bankaların güncel açılış kapanış saatleri haberimizde…

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank müşterilerine öğleden önce 09.30-12.30 öğleden sonra 13.30-16.30 saatleri arası hizmet verecek.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası müşterilerine öğleden önce 09.30-12.30 öğleden sonra 13.30-16.30 saatleri arası hizmet verecek.