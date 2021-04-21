Barış Pınarı'nda tarımsal çeşitlilik destekleniyor

Barış Pınarı Harekâtının ardından terörden arındırılan bölgede üretim yapan çiftçiler ürettikleri ürünleri piyasa fiyatına satma imkânına kavuşurken, SUDKOM bünyesinde hizmet veren Tarım Koordinatörlükleri de çiftçiye üretim çeşitliliği konusunda danışmanlık hizmeti sunuyor.

Ağırlıklı olarak tahıl üretimi yapılan bölgede sebze üretiminin de özendirilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda devam eden çalışmalarda son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe edilen domates fideleri Resulayn'daki çiftçilere dağıtıldı. SUDKOM Tarım Koordinatörlüğü görevlilerince 120 bin adet domates fidesi bölge çiftçisi tarafından dikilmek üzere köy muhtarlarına teslim edildi.