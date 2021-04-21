Başakşehir’de kuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada

Kaza, yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı geçen pazar günü, Başakşehir ilçesi Başakşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sipariş teslim etmek için yola çıkan kurye Ömer T., kullandığı motosiklet ile verilen adresteki sokağa döndüğü sırada karşı yönden gelen otomobili fark etti.