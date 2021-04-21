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Giriş Tarihi: 21.4.2021 09:39 Son Güncelleme: 21.4.2021 09:47

’de kuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada

DHA
Başakşehir’de kuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada

'de sipariş teslim etmek için yola çıkan kuryenin kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kuryenin otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı geçen pazar günü, Başakşehir ilçesi Başakşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sipariş teslim etmek için yola çıkan kurye Ömer T., kullandığı motosiklet ile verilen adresteki sokağa döndüğü sırada karşı yönden gelen otomobili fark etti.

Hemen manevra yapmak istedi ancak ön tekeri kayan motosiklet devrildi. Ömer T., yola savrulurken otomobil çarptığı motosikleti sürükledi.

Başakşehir’de kuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada | Video

Kazada hafif yaralanan kurye Ömer T.'nin yardımına ise, vatandaşlar koştu.



Park halindeki bir otomobilin de hasar gördüğü kaza, sokakta bulunan binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Başakşehir’de kuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada
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