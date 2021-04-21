Beyoğlu'nda salgını hiçe saydılar! 70 kişiye idari para cezası uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pandemi nedeniyle kapalı olması gereken iki kıraathane ile iki kafeteryanın açık olduğunu tespit etti.

Söz konusu adreslere baskın düzenleyen ekipler, sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uyulmadığı, kapalı bulunulması gereken saatlere riayet edilmediği, yasağa rağmen masalarda yiyecek-içecek servisi yapıldığı, tedbirler kapsamında belirtilen yüzde 50 kapasite kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle 70 kişiye 242 bin 830 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca iş yeri açma ve işletme ruhsatı olmadığı tespit edilen bir işletme belediye ekiplerince mühürlendi.