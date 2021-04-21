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Giriş Tarihi: 21.4.2021 08:39 Son Güncelleme: 21.4.2021 09:21

’nda baskını! Polisi gören maskeyi taktı!

İHA
Beyoğlu’nda koronavirüs baskını! Polisi gören maskeyi taktı!

İstanbul ’nda, ruhsatsız olarak işletilen eğlence mekanına polis ekipleri baskın yaptı. Sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 14 kişiye, 51 bin 296 TL ceza yazıldı. Mekanın da mühürlendiği açıklandı.

İstanbul Beyoğlu'nda gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan eğlence mekanına polis ekipleri baskın düzenledi. Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı'ndaki eğlence mekanına yapılan baskında sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 14 kişiye toplam 51 bin 296 TL idari para cezası uygulandı.

Beyoğlu'nda gece ruhsatsız olarak işletilen eğlence mekanına koronavirüs baskını | Video

Yapılan inceleme sonrası mekanın ruhsatsız olarak işletildiği öğrenilirken Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri eğlence mekanını mühürledi.

Polis ekipleri mekan sahibini gözaltına alırken baskının düzenlendiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Beyoğlu’nda koronavirüs baskını! Polisi gören maskeyi taktı!
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