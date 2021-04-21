Beyoğlu’nda koronavirüs baskını! Polisi gören maskeyi taktı!

İstanbul Beyoğlu'nda gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan eğlence mekanına polis ekipleri baskın düzenledi. Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı'ndaki eğlence mekanına yapılan baskında sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 14 kişiye toplam 51 bin 296 TL idari para cezası uygulandı.