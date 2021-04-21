Bu hafta Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nda!

Koronavirüs salgınına yönelik önemli kararların istişare edildiği Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı tarihi ve saati sorgulanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan kurul, aldığı tavsiye kararları ile gündemi belirlerken bilindiği üzere en son 12 Nisan tarihinde toplantı yapılmıştı. Bu bakımdan; yeni haftanın tarihi ve saatine yönelik sorgulamalar sürerken Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Gözler Bilim Kurulu Toplantı tarihinde…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ramazan ayının seyri ve salgına yönelik sürecin değerlendirildiği Bilim Kurulu Toplantısı en son 12 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Yeni haftanın gelmesi ile birlikte Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor.

Bilgiler şu şekilde;