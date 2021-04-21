Bir rüya gerçek oluyor

Taksim Meydanı'nda yapımına 17 Şubat 2017 yılında başlanan ve 44 yıldır hayali kurulan Taksim Camisi inşaatında yüzde 99'u tamamlanarak sona yaklaşıldı. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Camisi'nde dış peyzaj çalışmaları devam ederken avizeler de takılmak üzere camiye getirildi. Bu hafta içerisinde avizelerin tamamlanması ve temizlik çalışmalarının ardından 4 bin metrekarelik halılarının döşeneceği ve Taksim Camisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama doğrultusunda, ramazan ayının son cumasında ibadete açılacağı kaydedildi. Caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Dış avluda cenaze namazı kılabilecek kişi sayısı ise 2 bin 400. Kadınlar için 465 metrekarenin ayrıldığı projede, 620 kadın bir arada namaz kılabilecek. Caminin açık ibadet alanındaysa 700 kişi saf tutabilecek.Taksim Meydanı'nda bir cami inşa edilmesi ilk olarak 1968 yılında gündeme geldi. Projenin gerçekleştiği alan imar planında 1977 yılından itibaren cami olarak belirlendi. Ancak Danıştay'ın 1983 yılında aldığı karar sebebiyle inşaat gerçekleşmedi. Caminin ibadete açılmasıyla 44 yıllık hayal gerçekleşmiş olacak.