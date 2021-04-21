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Giriş Tarihi: 21.4.2021 17:25

'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

AYHAN FİDAN
Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

seyir halindeyken alev alan otomobil alev alev yandı. Otomobilde bulunan 3 kişi kendilerini son anda dışarıya atarak kurtuldu.

Bursa- Balıkesir Otoyolu Çingençeşme mevkiinde Karacabey yönünde seyir halinde olan Osman Dikilitaş'ın kullandığı otomobil, seyir halindeyken aniden alev aldı.

Alevler kısa sürede otomobili sararken otomobilde bulunan 3 kişi araçtan son anda inerek canını kurtardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Otomobilin hurdaya döndüğü yangın nedeniyle otoyolda uzun araç konvoyları oluştu. Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

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Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
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