Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Bursa- Balıkesir Otoyolu Çingençeşme mevkiinde Karacabey yönünde seyir halinde olan Osman Dikilitaş'ın kullandığı otomobil, seyir halindeyken aniden alev aldı.
Alevler kısa sürede otomobili sararken otomobilde bulunan 3 kişi araçtan son anda inerek canını kurtardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Otomobilin hurdaya döndüğü yangın nedeniyle otoyolda uzun araç konvoyları oluştu. Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.