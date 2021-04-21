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Giriş Tarihi: 21.4.2021 19:46

Çaya düşen çocuk hayatını kaybetti

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Çaya düşen çocuk hayatını kaybetti

'ün Cumayanı köyünde köyün kenarından geçen Eskipazar çayına düşen 4 yaşındaki Ferman Misoğlu yaşamını yitirdi. Küçük çocuk aynı köyde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre 4 yaşındaki Ferman Misoğlu arkadaşları ile çayın kenarında oynarken, ayağı kayıp Eskipazar çayına düştü. Arkadaşlarının ailesine haber vermesi üzerine ailesi ve köylüler çayda küçü çocuğu aradılar ama bulamadılar.

Jandarma ve AFAD ekipleri de arama çalışmasına katılı. Jandarma ekipleri küçük çocuğun cansız bedeni düştüğü yerden 2 km ileride çalılıkların içinde buldular.Sağlık ekipleri olay yeride yaptıkları incelemede boğulma neticesinde öldüğünü belirledi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopsiden sonra Cumayanı köyü camiinde ikindi namazından sonra kılınan cernaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

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Çaya düşen çocuk hayatını kaybetti
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