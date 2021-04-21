Çaya düşen çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre 4 yaşındaki Ferman Misoğlu arkadaşları ile çayın kenarında oynarken, ayağı kayıp Eskipazar çayına düştü. Arkadaşlarının ailesine haber vermesi üzerine ailesi ve köylüler çayda küçü çocuğu aradılar ama bulamadılar.

Jandarma ve AFAD ekipleri de arama çalışmasına katılı. Jandarma ekipleri küçük çocuğun cansız bedeni düştüğü yerden 2 km ileride çalılıkların içinde buldular.Sağlık ekipleri olay yeride yaptıkları incelemede boğulma neticesinde öldüğünü belirledi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopsiden sonra Cumayanı köyü camiinde ikindi namazından sonra kılınan cernaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.