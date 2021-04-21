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Giriş Tarihi: 22.4.2021 00:39

Cep telefonuyla oynarken kaza yapan şoför tutuklandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Cep telefonuyla oynarken kaza yapan şoför tutuklandı

'ta cep telefonuyla ilgilenirken bariyerlere çarpan ve bir yolcunun ölümüne neden olan belediye otobüs şoförü sevk edildiği mahkemece “taksirle adam öldürmek” suçundan tutuklandı.

Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nda sabah yaşanan kazada çift katlı belediye otobüsü alt geçitten geçerken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, bariyerlerden kopan parça otobüsün içerisine girerek Sevgi Yamaç Yalçın'ın ölümüne, Münir B.'nin yaralanmasına neden olmuştu.


Sevgi Yamaç Yalçın

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
Kaza sırasında telefonla ilgilendiği belirlenen otobüs şoförü Baki T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki adli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "taksirle adam öldürmek" suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

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Cep telefonuyla oynarken kaza yapan şoför tutuklandı
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