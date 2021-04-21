Çocuk nüfusu 50 yılda yarıya indi

Türkıye'de çocuk nüfus oranı giderek düşüyor. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, ülkede 1970'te toplam nüfusun yüzde 48.5'ini oluştururken, bu oran 1990'da yüzde 41.8'e, geçen yıl ise yüzde 27.2'ye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye'nin toplam nüfusu geçen yıl sonu itibarıyla 83 milyon 614 bin 362 kişi iken, çocuk nüfusu 22 milyon 750 bin 657 olarak kayıtlara geçti. Çocuk nüfusu, ülke nüfusunun yüzde 27.2'sini oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarında, çocuk nüfus oranının 2025'te yüzde 26.6'ya, 2030'da yüzde 25.6'ya, 2040'ta yüzde 23.3'e, 2060'ta yüzde 20.4'e ve 2080'de yüzde 19'a gerileyeceği öngörüldü. En yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 45.3 ile Şanlıurfa olurken, bu şehri yüzde 42.8 ile Şırnak, yüzde 40.9 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 17.3 ile Tunceli, yüzde 18.1 ile Edirne ve yüzde 18.7 ile Kırklareli olarak tespit edildi. AA