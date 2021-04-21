Denizli'de akılalmaz olay! Kayınvalide adam tutup damadını bıçaklattırdı!

Nida E'nin eşinin ailesiyle mal paylaşımı yüzünden sıkıntılar yaşadığını ifade eden komşu Yalçın Çıldan , "Dün dükkanın önündeydik ve içeride bir kavga gürültü oldu. Sonra ben de bakmak için çıktığımda tam içeriye girecekken elinde bıçakla kaçtı gitti. Zannedersem duyduğum kadarıyla kayınvalidesi göndermiş ve tapu ile ilgili işleri varmış herhalde. 112'ye haberi biz verdik. İlk önce bacaklarından bıçaklamış ve içeriler bir sürü kandı zaten" dedi.





"BANA DA BIÇAK ATMAYA BAŞLADI"



Sesleri duyduktan sonra yardımına koştuğunu ve saldırganın kendisine bıçak atmaya başladığını ifade eden esnaf Hacı Ali Polat, "Komşular haber etti. Abi birileri geldi ters konuşuyor dedi ve sonra ben de bakalım dedim. O esnada berber beni çağırdı ve ben kapıyı açtığımda bıçaklamaya başladı. Takunyalar vardı orada ve dönünce bana da bıçak atmaya başladı, geri çekildim. Takunyayla vurdum ve oradan kaçtı. Bir ben vardım ve yakalayamadık. Ailevi sorunları var ve onlar azim etmiş" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, olay yerinden hızla kaçan şüpheli ve arkasından fırlatılan plastik sandalye bir esnafı güvenlik kamerasına yansıdı.