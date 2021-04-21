Devlet o aileye sahip çıktı!

Muğla Ula'nın kırsal Turgut Mahallesi'nde herkesten uzak bir hayat süren 4 kişilik Samut ailesinde, duyabilen, konuşabilen kimse yok. Dağ köyünde, 10 yıl önce evlenen Ömer ve Ummuhan çifti, doğuştan konuşma ve işitme engelli. Çiftin, 9 yaşındaki kızı Toprak ve 5 yaşındaki Ali de aynı kaderi yaşıyor.

Samut çifti, evlendikten sonra Ummuhan Samut'un babası Salih ve annesi Ayşe Durmaz'la birlikte yaşamaya başladı. Ailenin iletişimini 73 yaşındaki Ayşe nine sağlarken, geçimi ise 92 yaşındaki Salih dede emekli maaşıyla sağlıyordu. Hiçbir gelir kaynağı olmayan baba Ömer Samut, orman ve inşaatta günlük iş bulursa çalışıyor. 4'ü engelli 6 kişilik aile, emekli maden işçisi Salih dedenin yaklaşık 2 bin lira maaşıyla yaşam mücadelesi veriyordu.

DEVLET EL UZATTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü, engelli aileye, Ali Samut için düzenli olarak 787 lira yardım yapıldığını açıkladı. Ayrıca söz konusu aileye, erzak ve tabletin yanında, mayıs ayından itibaren de düzenli olarak 1968,71 lira düzenli ödeme yapılacağını bildirdi. İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Müdürlüğümüzce aileye baba Ömer Samut'un düzenli olarak çalışmasına rağmen 2019 yılından itibaren çocuk Ali Samut için düzenli olarak aylık 787,48 TL Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı yapılıyordu. Ailenin düzenli denetimlerle kontrol edildiği, baba Ömer Samut'un işsizlik ödeneğinin 29 Nisan 2021'de sona ereceği tespit edildi. Ailenin mağduriyet yaşamaması adına ikinci çocuk Toprak Samut için 1 Mayıs 2021'den itibaren aylık 1181,23 TL daha ödeme yapılacağı, sonuç olarak aileye 1Mayıs 2021 tarihinden itibaren Müdürlüğümüzce 1968,71 TL aylık ödeme yapılacağı tespit edilmiştir."

DESTEK SÜRECEK

Aileye yapılacak destekler bununla da sınırlı kalmadı. Ailenin sürekli olarak izleneceği belirtilirken, "Çocukların engelli evde bakım mevzuatına uygun güncel sağlık kurulu raporu almaları halinde çocuk Toprak Samut için yapılan 1181,23 TL yardım devam ettirilecek. Diğer çocuk Ali Samut için yapılan 787,48 TL yardımın sonlandırılarak ailenin yüksek yararı için bunun yerine aylık 1657 TL evde bakım aylığı bağlanması ve aileye toplam 2838 TL düzenli yardım yapılması planlanmaktadır" açıklaması yapıldı.