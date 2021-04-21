Doktor evde ölü bulundu

Sabah saatleri de eve gelen Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Ergün Parmaksız, eşi Psikiyatri ve Ruh Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Parmaksız'ı yerde hareketsiz bir şekilde yatar vaziyette bulunca durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Sağlık ekipleri Serap Parmaksız'ın yaşamını yitirdiğini belirlerken eve gelen polis ekipleri de evde incelemelerde bulundu.

Ekipler tarafından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Doktor Serap Parmaksız'ın kesin ölüm sebebi yapılan detaylı otopsi raporunun hazırlanmasıyla ortaya çıkacak. Yaşamını yitiren Doktor Serap Parmaksız, işlemlerin ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.