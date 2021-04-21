Döküman Nasıl Yazılır? Döküman Mı Doküman Mı? TDK ile Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Türk Dil Kurumu tarafından geliştirilen yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı ile Türkçenin doğru kullanımına destek oluyor. Türkçede birçok kelimenin anlamı ve doğru yazımı bu sözlük üzerinden sık sık sorgulanıyor. Doküman sözcüğünün de doküman mı yoksa döküman mı şeklinde yazıldığı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, doküman nasıl yazılır?

DOKUMAN NASIL YAZILIR?

TDK çevrimiçi sözlüğüne göre Fransızcadan Türkçeye geçen dokuman, belge anlamına gelmektedir. Ancak bu sözlükte doküman mı, doküman mı hangisinin doğru olduğu sorgulanmaktadır.

DOKÜMAN DOĞRU YAZIMI

Türk Dil Kurumu (TDK) online sözlüğünde yer alan doküman kelimesinin doğru yazımı doküman şeklindedir. Bu nedenle doküman olarak yazıldığında imla hatası meydana gelecektir. Türk Dil Kurumu'na göre sözcüğün doğru yazımı doküman olarak karşımıza çıkmaktadır.