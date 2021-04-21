Dublör şoför skandalı

Sürücü kursları üzerinde incelemelerde bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, Kadıköy'deki bir sürücü kursunda sınava giren kursiyerlerin sınav giriş belgesindeki fotoğraflarının aynı olduğunu belgeledi.

Müdürlük yapılan incelemede kurs yetkililerinin ele geçirdikleri şifrelerle sisteme giriş yapıp sınava girecek adaylar yerine başkalarının fotoğrafları eklenerek sahte sınav belgeleri oluşturduğunu belgeledi. Derinleştirilen soruşturmada Kadıköy'de faaliyet gösteren bu kursun Fatih'te de şubesi olduğu belirlendi.

MÜFETTİŞ RAPORU SAHTECİLİĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Fatih'teki sürücü adaylarının sınav giriş belgelerini mercek altına alan müdürlük şok edici bir detayla daha karşılaştı. İddiaya göre İstanbul Fatih'teki bir lisede sınava giren kişinin üzerinde cevap anahtarı bulunmuş, durum ihbar edilmişti. Müfettişlikçe hazırlanan raporda yüzlerce sürücü adayının fotoğraf değişiklikleriyle sahte sınav giriş belgeleri oluşturulduğu, sınav sonrası yeniden sisteme girilip eski fotoğrafların yüklenildiği ve ehliyetlerin şahsa ait hazırlanmış şekilde olduğu anlatıldı.

5 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Müfettiş incelemesi sonrası hazırlanan rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Savcılık yürüttüğü soruşturma sonunda Milli Eğitim Çalışanı 8 memurun özel kurum yetkilileriyle iltisaklı şekilde hareket ederek 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçunu işledikleri gerekçesiyle iddianame düzenledi. 5 yıla kadar hapisleri istenen şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.