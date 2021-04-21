Edirne’de her gün 2 bin 500 kişiye yemek

Türk Kızılay Edirne Şubesi, salgının hız kazandığı ramazan ayında evinden çıkamayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırladığı yemekleri kapılarına kadar götürüyor. Her gün 3 çeşit yemek çıkaran Kızılay, yaklaşık 50 kişilik gönüllü grubuyla kapı kapı gezerek 2 bin 500 kişiye yemek dağıtıp gıda ve giysi yardımında bulunuyor. Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay, üniversite öğrencisinden işadamına kadar birçok gönüllünün kendilerine yardım ettiğini ifade ederek amaçlarının ulaşabildikleri kadar ihtiyaç sahibine ulaşmak olduğunu dile getirdi.