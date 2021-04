EFT dekontu gösterip dolandırdı! 157 bin liralık vurgun

İstanbul Kartal'da A.T. isimli bir şüpheli, yaklaşık 10 bin liralık bilezik aldığı kuyumcuyu 'EFT talimatı verdim' diyerek dolandırdı. A.T.'nin verdiği dekonta güvenen iş yeri sahibi, uzun süre boyunca hesabına para girişi olmayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olaya ilişkin çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri, şüpheli A.T.'yi gözaltına aldı. A.T.'nin benzer şekilde birçok kuyumcuyu dolandırarak yaklaşık 157 bin lira vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Olay İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde yer alan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre A.T. isimli şüpheli, kuyumcuya girerek yaklaşık 10 bin liralık bilezik aldı. Bileziklerin ücretini banka hesabına EFT olarak gönderdiğini belirten A.T., işlem dekontunu iş yeri sahibine göstererek iş yerinden ayrıldı. Aradan geçen sürenin ardından hesabına para gelmediğini gören iş yeri sahibi, dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi. Yaşanan olaya ilişkin çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, A.T. Tuzla'da yaşadığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI



Şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında aynı yöntemle birçok kuyumcuyu dolandırarak yaklaşık 157 bin liralık haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. "Güveni Kötüye Kullanma" ve "Dolandırıcılık" suçlarından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.