Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri EFT dekontu gösterip dolandırdı! 157 bin liralık vurgun
Giriş Tarihi: 21.4.2021 16:42

EFT dekontu gösterip dolandırdı! 157 bin liralık vurgun

EMİR SOMER EMİR SOMER
EFT dekontu gösterip dolandırdı! 157 bin liralık vurgun

Kartal'da A.T. isimli bir şüpheli, yaklaşık 10 bin liralık bilezik aldığı kuyumcuyu 'EFT talimatı verdim' diyerek dolandırdı. A.T.'nin verdiği dekonta güvenen iş yeri sahibi, uzun süre boyunca hesabına para girişi olmayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olaya ilişkin çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri, şüpheli A.T.'yi gözaltına aldı. A.T.'nin benzer şekilde birçok kuyumcuyu dolandırarak yaklaşık 157 bin lira vurgun yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul Kartal'da A.T. isimli bir şüpheli, yaklaşık 10 bin liralık bilezik aldığı kuyumcuyu 'EFT talimatı verdim' diyerek dolandırdı. A.T.'nin verdiği dekonta güvenen iş yeri sahibi, uzun süre boyunca hesabına para girişi olmayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olaya ilişkin çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri, şüpheli A.T.'yi gözaltına aldı. A.T.'nin benzer şekilde birçok kuyumcuyu dolandırarak yaklaşık 157 bin lira vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Olay İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde yer alan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre A.T. isimli şüpheli, kuyumcuya girerek yaklaşık 10 bin liralık bilezik aldı. Bileziklerin ücretini banka hesabına EFT olarak gönderdiğini belirten A.T., işlem dekontunu iş yeri sahibine göstererek iş yerinden ayrıldı. Aradan geçen sürenin ardından hesabına para gelmediğini gören iş yeri sahibi, dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi. Yaşanan olaya ilişkin çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, A.T. Tuzla'da yaşadığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında aynı yöntemle birçok kuyumcuyu dolandırarak yaklaşık 157 bin liralık haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. "Güveni Kötüye Kullanma" ve "Dolandırıcılık" suçlarından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
EFT dekontu gösterip dolandırdı! 157 bin liralık vurgun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA