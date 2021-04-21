Emekli öğretmen ahşaba hayat veriyor

İznik'te 1958 yılında dünyaya gelen Servet Bağcı 28 yıllık Fen Bilgisi öğretmenliğine Alpaslan Ortaokulunda nokta koymasının ardından kendini ahşap sanatına adadı. El tornasında bin bir emekle işlediği ahşap ürünlerle beğeni toplayan Bağcı ürettiği eserleri ülkenin dört bir tarafına yolluyor.

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA GÖREV YAPTIM"

Öğretmenlik hayatıma Şanlıufra'nın Siverek ilçesinde başladığını belirten Servet Bağcı, "Ülkemizin dört bir tarafında görev yaptım. Son olarak memleketimde yani İznik'te Alpaslan Ortaokulu'ndan emekli oldum. Bu süre içerisinde binlerce öğrencim oldu. Yüzlerce anı biriktirdim. Emekli olduktan sonra bir şeyler üretmeliyim, kaliteli vakit geçirmeliyim diye kendime dert edinmiştim. Ahşap sevdiğim bir daldı. Önce ufak bir tornada başladım. Daha sonra ahşağ sanatımı geliştirdim" dedi.

"HER BÖLGEDEN SİPARİŞ ALIYORUM"

Son zamanlarda çoğunlukla gıda da kullanılmak üzere mutfak malzemeleri ürettiğini belirten emekli öğretmen Bağcı, "Genellikle zeytin ağacıyla çalışıyorum. Mutfak gereçlerine büyük ilgi var. Talepler bu yönde. Şu anda ülkemizin birçok yerinden siparişler geliyor. Sipariş üzerine o ürüne başlıyorum ve özenle yapıp gönderiyorum. Sağ olsunlar ürettiğim ürünlere insanlarımız ilgi gösteriyor, ben de büyük bir keyifle üretiyorum" dedi.

GENÇLERE TAVSİYE

Öğretmenlik hayatında ülkeye hayırlı bireyler yetiştirmeye her öğretmen gibi özen gösterdiğini belirten Servet Bağcı gençlere tavsiyelerde de bulundu Bağcı, "Benim gençlere tavsiyem telefon ve bilgisayarlarda boşa geçirdikleri zamanlarda kafalarını kaldırıp gerçek hayatın farkına varmalarıdır. Elbette teknolojinin günümüzdeki önemi tartışılmaz ancak başında çok uzun saatler geçirmemek gerekiyor. Gençleri bu ve buna benzer mesleklere özendirmek için yapabildiğim kadar ahşap sanatıyla uğraşmayı sürdüreceğim" dedi.