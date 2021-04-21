ÖTV indirimli Engelli aracını kimler kullanabilir? Engelli aracını ruhsatta ismi olmayan biri kullanabilir mi?

Engelli aracını kimler kullanabilir? Milyonlarca araç sahibi olan engelli vatandaş, beş yılda bir olmak üzere araçların ilk alımı esnasında ÖTV ödemiyor. Bilindiği üzere engelli araç indiriminden faydalanmak isteyen ve ÖTV ödemelerinden muaf tutulan kişilerin belirlenen şartlara uygun olması büyük önem taşıyor. Kanun kapsamında yer alan maddelere göre; kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Engelli vatandaşlara sağlanan indirim hakkından yararlanmak için araç alımlarında engel durumunu gösteren raporlara ihtiyaç duyulmaktadır. Peki Engelli aracını kimler kullanabilir? ÖTV indirimli engelli aracını sahibinden başkası kullanabilir mi?

ENGELLİ ARACINI KİMLER KULLANABİLİR?

Ülkemizde milyonlarca engelli vatandaşımız araç sahibi oluyor. Engelli aracı alabilmek için belli şartları taşımak gerekiyor. Engelliler adına alınan aracı kimlerin kullanıp kullanmayacağı "kara yolları trafik yönetmeliğinde" belirlenmiştir. ÖTV istisnasından faydalanarak alınan araçları üzerine kayıtlı olan engelli bireyler kullanabilir. Bu bireylerin trafiğe çıkması uygun olmaması durumunda ise araç ruhsatına kayıt ettirilen 3 kişinin daha aracı kullanmasına izin verilir. Buna göre; %90 ve üzerinde engeli olan bireylerin adına alınan araçları 2. ve 3. dereceye kadar akrabaları kullanabilir. Aynı zamanda noter tarafından teyit edilen iş arkadaşlarının da ruhsata işlenmesi hakkı saklı tutulmuştur.

Ruhsatta ismi olmadığı halde engelli araçların kullanılması durumunda; aracın bağlanması ya da ağır para cezalarına maruz kalınması söz konusudur. Üstelik hastalık, doğum gibi acil durumlarda dahi ruhsatta ismi olan kişilerin dışında araç kullanımına izin verilmez.

Engelli araç sahipleri satın aldıkları araçları 5 yıl süresince kullanmak zorundadırlar. 5 yıllık süre dolmadan araçlarını satmak zorunda kalan araç sahipleri araç satışlarında ÖTV tutarını ödeyerek satış işlemini gerçekleştirirler.

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ENGELLİLER ADINA ALINAN ARACI KİMLER KULLANABİLİR?

Engelliler adına alınan aracı kimlerin kullanıp kullanmayacağı "kara yolları trafik yönetmeliğinde" belirlenmiştir. Buna göre;

Engelliler adına alınan araçları araçta yapılan donanım değişikliğine göre şu kişiler kullanabilir. % 90 ve üzeri raporu olan kişi adına yurt içinden alınan aracı herkes kullanabilir. Bu konuda "3. derece yakınlar" vb. hiç bir kısıtlama kalmadı.

Yurt dışından alınan araçlar için ise 3. derece yakın sınırı devam ediyor

H sınıfı sürücü belgesi bulunup kendisi araç kullanan kişilerin özel donanıma sahip araçlarını kendileri ve bir de benzer sakatlığı bulunan H sınıfı sürücü belgesine sahip kişiler kullanabiliyor.

Yukarıda engelliler adına alınan aracı kimlerin kullanıp kullanmayacağına dair maddelerde adı geçen "H sınıfı" sürücü belgesi kaldırılmış olup yerine kişinin engel durumuna göre A veya B engelli sınıfı ehliyet getirilmiştir.

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