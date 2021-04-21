Erzincan'da korkunç olay! Evinde karantinadaki polis ölü bulundu

EKİPLER EVDE CESEDİYLE KARŞILAŞTI



Bir süredir evinde karantinada bulunan Gökçe'den bugün telefonla haber alamayan mesai arkadaşları durumu ilgili mercilere bildirdi. Bunun üzerine evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. İçeri giren polis ekipleri beylik tabancasıyla kafasından vurulmuş halde Ozan Gökçe'nin cesediyle karşılaştı.





İntihar ettiği düşünülen Gökçe'nin cenazesi olay yeri ve Cumhuriyet Savcısının incelemede bulunmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.



Bekar ve evde yalnız yaşadığı öğrenilen genç polisin cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketi Nevşehir'e gönderileceği bildirildi.