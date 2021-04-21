Erzurum’da kahvehaneye oyun baskını

Erzurum'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldığı ihbar üzerine bir kahvehanede oyun onandığı bilgisini aldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama izni ile Yakutiye ilçesi Gez Mahallesinde bulunan işletmenin önüne giden ekiplere, kapıyı açan olmadı.

Uzun süren bekleyiş sonunda Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri gelerek kahvehanenin kapısını açmayı başardı. İçeriye giren polisler perdeleri kapalı loş ortamda oyun oynayan 17 kişinin olduğunu gördü. Koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmada içerdeki 17 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlal etmek, sosyal mesafe kurallarına uymamak ve Kovid-19 tedbirlerine uymamak gerekçeleri ile para cezası kesildi.

İşletmeye ise adli işlem uygulanarak kahvehane mühürlendi.