Evi yanan aileye eşya desteği

AK Partili Diyarbakır Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, iki hafta önce meydana gelen yangında evi kullanılamaz hale gelen Tuncay ailesine beyaz eşya ve mobilya desteği sağlayarak Ramazan ayında yüzlerini güldürdü.

Buzdolabı, çamaşır makinesi ve oturma grubu hediye edilerek evin onarımı için de destek sağlanan anne Melek Tuncay,"Yangından sonra hiçbir şeyimiz kalmadı. Bizi ziyaret ederek moral veren başkanımız beyaz eşya ve mobilya desteğinde bulundu. Bu mübarek ayda bizi sevindirdi, Allah da onu sevindirsin." ifadelerini kullandı.

KAPIDA EŞYALARI GÖREN AİLE TATLI BİR SÜRPRİZ YAŞADI

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, evleri yangında büyük zarar görerek kullanılamaz hale gelen aileye Ramazan ayında umut oldu. Beyoğlu, 11 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen yangından hemen sonra ziyaret ettiği aileye önce moral ve teselli verdi, ardında da eşya desteğinde bulunarak örnek bir tutum sergiledi.

5 Nisan Mahallesi'nde ikamet eden Tuncay ailesinin evi yeniden onarıldıktan sonra Başkan Beyoğlu tarafından yeni buzdolabı, çamaşır makinesi ve oturma grubu gibi temel ihtiyaç ürünleri hediye edilerek ailenin sıkıntısı çözüme kavuşturuldu. Eşyaların teslim edilmesinden sonra Tuncay ailesi büyük bir sevinç yaşadı.

"ÇOK ZOR DURUMDAYDIK, BAŞKANIMIZ BİZİ MUTLU ETTİ"

Başkan Hüseyin Beyoğlu'nun yangından hemen sonra ziyaret ederek moral verdiğini belirten Melek Tuncay, kısa zamanda temin edilen eşyaların da kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Beyoğlu'nun tamamen insani ve vicdani duygularla bunu yaptığını belirten Tuncay,"Yangında her şeyimiz gitti. Çok zor durumda olduğumuz anda başkanımız bizi ziyaret ederek desteğini ifade etti. Bugün de bize beyaz eşya ve mobilya ürünleri göndererek sürpriz yaptı. Mübarek ayda bizi çok mutlu etti. Allah kendisinden razı olsun, rabbim halkın yanında olan böyle idarecilerin sayısını artırsın." dedi.