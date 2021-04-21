Gölcük ışıl ışıl oldu

Gölcük Belediyesinin büyük önem verdiği çalışmaların başında, her gün binlerce insanın kullandığı yaya üst geçitleri geliyor. Bu kapsamda; Gölcük Belediyesi Makine Bakım ve İkmal Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kendi ekipmanlarıyla ve imal ettikleri malzemelerle ilçe genelindeki yaya üst geçitlerinin elden geçirdi. Ayrıca hepsini de ışıl ışıl aydınlattı.

YENİLENMEYEN YAYA ÜST GEÇİDİ KALMADI

Gölcükte bulunan Şehit Murat İlerigelen Yaya Üst Geçidi, Şehit İsmail Demircan Yaya Üst Geçidi, Şehit Deniz Akdeniz Yaya Üst Geçidi ve Söğütlü Pınar Camisi Yaya Üst Geçitleri ile son olarak da Şehit Teğmen Kamuran Ablak Yaya Üst Geçidi baştan sona yenilendi. Bu çalışma ile tüm yaya üst geçitlerinin bakım ve onarımı yapılmış oldu. Ayrıca; yenilenen üst geçitlerin, aydınlatması da yapılarak ışıl ışıl oldu ve güzel bir görünüme kavuştu. Gölcüklüler, akşam saatlerinde de yaya üst geçitlerini artık rahatlıkla kullanabilecek.