İstanbul Adelet Sarayı’nda turist avukat gezisi! Türkiye’ye büyük övgüler

İstanbul Barosu Genç Avukatlar Birliği Başkanı Kerem Donat aracılığıyla Çad ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan 60 avukat İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İki grup halinde Adliye içerisinde gezintiye çıktı.



ADLİYE GEZİLDİ



Turist avukatlara, avukat Candaş Güral rehberlik etti. İlk olarak İstanbul Barosu gezdirilerek çay ve kahve ikramında bulunuldu. İkramların ardından duruşma salonlarını, ön büroları gezdi.





TÜRKİYE HUKUK ANLAMINDA ÇOK BÜYÜK ATILIMLAR YAPTI



Adliye'nin Atrium bölümünde fotoğraf çekildi ve gezi bitti. Turist avukatlardan biri adliye hakkında "Türkiye hukuk anlamında çok büyük atılımlar yaptı. Tabi Türkiye'nin gücüne göre beklediğimiz daha fazla ama burada çok ciddi, müthiş bir iş yapılmış. Bizim açımızdan farklı olan savcılık ve mahkemenin aynı bina içerisinde oluşu, her şeyin bir arada olması hukuka ulaşmada büyük kolaylık" açıklamasında bulundu.