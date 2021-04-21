İstanbul İmsakiye - Diyanet ile İstanbul iftar, imsak, sahur vakti saat kaçta?

Ramazan ayının ilk haftasını geride bıraktığımız şu günlerde İstanbul'da oruç ibadetini yerine getirenler Diyanet İşleri Başkanlığı'nca gün gün liste halinde hazırlanarak duyurulan İstanbul İmsakiye bilgilerine erişmek isteyerek İstanbul iftar, imsak, sahur vakti saat kaçta? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul İmsakiye ile İstanbul iftar, imsak, sahur vakti saatleri şöyle;
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2021 yılı Ramazan Bayramı tarihleri şöyle;
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.