İstanbul Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11.00-13.00 ile 13.00-15.00 saatleri arasında iki aşmalı olarak megakentin 76 noktasında 645 personelle Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada Deniz Limanı Şube Botunun da bulunduğu uygulamada iki tane polis helikopteri havadan destek verdi. Uygulamada 116 bin 24 kişinin GBT sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranana 501 kişi ile 212 yoklama kaçağı yakalandı. 27 adet ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği uygulamada, 9 bin 951 gram uyuşturucu madde, 10 bin 98 adeta uyuşturucu hap ile birlikte uyuşturucu ticaretinden elde edilen 20 bin 100 TL ele geçirildi. Ayrıca sabit yol uygulamasında ise 17 bin 989 araç, 298 motosiklet kontrol edilerek 899 araç ve motosiklete işlem uygulandı. Uygulamada 8 araç trafikten men edilirken toplamda 158 bin 512 TL cezai işlem uygulandı.