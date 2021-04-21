İstanbul'da bebeğini benzin istasyonunda dünyaya getirdi! Yavrusuna bakım kimin adını verdi!

Benzin istasyonunda görev yapan Melek isimli bir kadın, doğumun gerçekleşmesine yardım etti. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe ise, istasyonda kendilerine yardım eden Melek isimli personelin adı verildi.