İstanbul’u karıştıran siyanür davasında karar çıktı

İddianamede Ramazan Kuru ve Bülent Günoğlu'nun atılı suç işleme kararını birlikte aldıkları, ilgili arıtma tesislerine götürmeleri gereken ve siyanür dahil zehirli atık içeren maddeleri çevre ve canlı sağlığı için tehlike oluşturacak şekilde boşaltmak suretiyle çevrenin kasten kirletilmesi suçun işledikleri belirtildi. Nakliyat şirketi yetkilisi Ramazan Kuru ile tanker sürücüsü Bülent Günoğlu hakkında "Hayvanlara zarar verecek şekilde çevreyi kasten kirletmek" suçundan 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası ve bin gün adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, sanık Bülent Günoğlu ile Ramazan Kuru ve avukatları katıldı.

Geçen celse savunma yapan Ramazan Kuru, atık madde taşımacılığına aracılık yaptığını, Avrupa yakasında işleri olduğu zaman taşeron firmalara bu işleri verdiklerini, malzeme döküldükten sonra evrakı aldıklarını ve bu evrakı ilgili yere verdiklerini belirtti. Kuru, olay günü işi Şentürk Vidanjöre verdiklerini belirterek tankerin siyanür taşıdığını bilmediğini ve olayda bir kusurunun bulunmadığını ifade etti.