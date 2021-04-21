İstanbul’u karıştıran siyanür davasında karar çıktı

Bakırköy Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, atık madde taşımacılığı yapan bir vidanjör şirketi yetkilisi Ramazan Kuru 3 Nisan 2018'de başka bir nakliyat şirketinde çalışan tanker şoförü Bülent Günoğlu'nu arayarak kendi araçlarının arızalandığını, bir şirketin atık suyunu kendisinin yükleyip gerekli yere boşaltmasını söylediği anlatıldı. İddianameye göre, Günoğlu atık suyla doldurduğu tankerini Başakşehir'de bir arıtma tesisine götürecekti. Ancak Günoğlu, Büyükçekmece civarında aracı durdurarak bir miktar atık maddeyi yol kenarına boşalttı. Aynı gün orada koyunlarını otlatan Halim Yenici bir süre sonra 9 koyununun ve tavukların telef olduğunu gördü. Yenici'nin durumu yetkililere bildirmesi üzerine numune alınan sıvıda siyanür tespit edildi.
İddianamede Ramazan Kuru ve Bülent Günoğlu'nun atılı suç işleme kararını birlikte aldıkları, ilgili arıtma tesislerine götürmeleri gereken ve siyanür dahil zehirli atık içeren maddeleri çevre ve canlı sağlığı için tehlike oluşturacak şekilde boşaltmak suretiyle çevrenin kasten kirletilmesi suçun işledikleri belirtildi. Nakliyat şirketi yetkilisi Ramazan Kuru ile tanker sürücüsü Bülent Günoğlu hakkında "Hayvanlara zarar verecek şekilde çevreyi kasten kirletmek" suçundan 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası ve bin gün adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.
Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, sanık Bülent Günoğlu ile Ramazan Kuru ve avukatları katıldı.
Geçen celse savunma yapan Ramazan Kuru, atık madde taşımacılığına aracılık yaptığını, Avrupa yakasında işleri olduğu zaman taşeron firmalara bu işleri verdiklerini, malzeme döküldükten sonra evrakı aldıklarını ve bu evrakı ilgili yere verdiklerini belirtti. Kuru, olay günü işi Şentürk Vidanjöre verdiklerini belirterek tankerin siyanür taşıdığını bilmediğini ve olayda bir kusurunun bulunmadığını ifade etti.
Sanık Bülent Günoğlu da savunmasında, olay günü sabah 07:00'de Halkalı'dan yola çıktığını, 07:15'te atık suyu aldığını belirterek "Firmadan atık suyu aldım. İkitelli'deki atık su merkezine giderken bir araç selektör yaptı. Vanam sızdırıyormuş. İnip tamir ettim. Poşet sıkıştırıp vanayı kapattım. Bu sırada 2-3 ton sızma olmuş. Sonra da arıtma tesisine gittim. Taşıdığım suyun banyo suyu olduğu biliyordum. Zaten orası şampuan fabrikasıydı. Arızayı giderdikten sonra arıtma tesisine gittim. Ben içinde ne olduğunu bilmiyordum" dedi.
Mahkemeye heyeti, Bülent Günoğlu ve Ramazan Kuru'ya 'hayvanlara zarar verecek şekilde çevreyi kasten kirletmek' suçundan iyi hal indirimi uygulayarak, 5 yıl 10 ay hapis cezası ile bin 660 TL adli para cezasına karar verdi.