İşte insanlık! Haksız işten çıkarıldı ‘inadına insanlık’ dedi

Antalya'da Kadir Tezcan, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından tazminatsız işten çıkarıldı. Kadir-Bahar Tezcan çifti geçimlerini sağlamak için, bir tanıdığın önerisiyle çocuk bakıcılığı yapmaya karar verdi. Çift, İsmail A.'nın 5 aylık kızına ayda 2 bin 500 lira ve sigorta karşılığında bakmak için anlaştı. Ancak karı koca hayatlarının en büyük şokunu yaşadı. Baba İsmail A. henüz ağzı süt kokan yavrusuna bir daha uğramadı. Üstelik 1.5 yıldır kızına bakan çifte sadece 1 aylık maaşlarını verdi. Kadir Tezcan, başlarına gelenleri SABAH'a anlattı:





* İsmail A. kendisini asansör firması sahibi diye tanıttı. Sadece bir ay para verdi. Sonra ne maaş ödedi, ne de kızını görmeye geldi. Şu an 2 yaşında olan N.A.'ya kendi çocuğumuz gibi baktık, büyüttük. Baba gelmediği gibi, bankadaki 1,5 milyon lirasına konulan tedbiri kaldırma iddiasıyla 40 bin lira borç aldı. Koyunlarımı satıp verdim. Ama bir daha ödemedi.



* Biz N.A.'ya çok alıştık. Bizi anne-baba biliyor. Devlet bu çocuğu bize versin. İsmail lüks arabalarla gezip sosyal medyada paylaşıyor ve genç kızları kandırıyor. Bir defasında ikinci bir kız bebek daha getirdi bakmamız için. Bu kıza da bir hafta baktık. Bu kızın annesi Faslı imiş. Ancak biz bakamayacağımızı söyleyince o kızı geri aldı" dedi.

ÖNCE CHP VURDU

Antalya Büyükşehir Belediyesinde 5 yıldır çalışan Kadir Tezcan, CHP'li Muhittin Böcek göreve başladıktan 2 ay sonra sorgusuz sualsiz tazminatsız işten attı. Evi kira olan Kadri Tezcan, iki çocuğu ve eşiyle ortada kaldı. Bir tanıdığı "Çocuk bakar mısınız?" deyince işsiz ve parasız olan Kadir-Bahar Tezcan çifti tereddütsüz "Evet" dedi.

5 AYLIKKEN BAKMAYA BAŞLADILAR



Gelişmelerin ardından kendisini asansör firması sahibi olarak tanıtan baba İ.A, 2019 Ekim ayında aylık 2 bin 500 lira para ve sigorta karşılığı o zaman 5 aylık olan bugün 2 yaşına basan N.İ ismindeki kızını Tescan ailesine yatılı olarak bıraktı. Aileye kızının velayetini kendisinde olduğunu aileye söyledi. Tezcan ailesi de N.İ bebeğe kendi çocukları gibi bakmaya başladı.

AİLEDEN BİRİ GİBİ OLDU



Kadir-Bahar Tezcan çiftinin 12 yaşındaki oğlu Osman ve 8 yaşındaki Tuana'da N.İ ile kendi kardeşleri gibi benimsedi. Onunla ilgilenip oynamaya başladı. Kadir-Bahar Tezcan çifti 5aylıkken bakmaya başladıkları N.İ'in anne sütü içmediği için her gün kendi çocuklarını harçlıklarından kesip özel mama aldı. Bezini hiç aksatmadı. Ancak baba İ.A Tescan ailesinin ilk aydan maaşını ödemedi. Tezcan ailesi telefonla baba İ.A.'ya güçlükle ulaştıklarında ise "Para yatmada. Hemen ödeyeceğim" yanıtı aldı. Aile N.İ'ye bakmaya devam etti.

40 BİN LİRA BORÇ VERDİM



Kadir Tezcan baba İ.A.'nın maaşlarını ödemediği gibi aylardın görmeyebile gelmediğini söyledi. Buda yetmezmiş gibi Kadir Tezcan bir gün İ.A.'nın kendisini arayıp, "Bankada bulunan 1.5 milyon parama tedbir konuldu. 40 bin lira borç ver, tedbir kalksın sana olan tüm borcumu ve paranı geri öderim" dedi. Kadir Tezcan bunun üzerine İ.A.'ya bir kez daha inandığın belirtip, "Ek gelir için beslemeye başladığım koyunlarını satıp 40 bin lirayı borç olarak İ. A'ya verdim. Ancak bu parayı da alamadım" dedi.

TEZCAN AİLESİ ŞOK YAŞADI



Yaşanalar üzerene Kadir Tezcan, Nefes'in babası İ.A. 'yı araştırdığını sabıkası olduğunu öğrendiğin söyledi. N.İ.'nin kendilerine gelmeden önce bir aileye satılmaya çalıştığını da öğrendiklerini kaydeden Kadir Tescan, "Bu süre içinde son çare İ.A.'nın Korkuteli'ni bir köyündeki dedeye ulaştım. Dedeye durumu anlattım. Borçlarını ödemediği gibi torunlarına da sahip çıkmadılar. N.İ ardık bana baba, eşim Bahar'a ise anne diyor. Oğlum Osman'a ağabey; kızım Tuanaya'a ise abla diye hitap ediyor" dedi.

DEVLET BİZE VERSİN



Kadir-Bahar Tezcan ise 1.5 yıldır baktıkları N.İ.'yi artık kızları gibi olduğunu söyledi. N.A.'yi baba İ.A. vermekten korktuklarını da belirten aile, "Bir gün baba İ.A. ikinci bir kız çocuğu bakmamız için getirdi. Bu kıza da bir hafta baktık. Bu kızın annesi faslı imiş. N.İ. babaya geri verilirse onun psikolojisi bozulur. İ.A.'nın sosyal medyasına bakarsanız lüks arabalar ve gösterişli mekanlarda güzel kadınlarla gezip tozduğunu görürsünüz. 19 nisan kızının doğum günü. Arayıp sormadı. Biz pasta alıp birlikte doğum gününü kutladık. 1.5 yıldır N.İ'ye ailecek bakıyoruz. Aldığımız tek ücret bin 250 lira para. Dede bir kurban bayramı öncesi oğlu ile bana kurbanlık göndermiş. Ancak o kurbanlığı da satılmış" dedi.

BORÇLARIM YIĞILDI KALDI



Kadir Tezcan, şu an kısıtlı imkanla tavuk işi yaptığını 1.5 yılda borçlarını katlanarak gittiğini söyledi. Ev kirasının da biriktiğini söyleyen baba Tezcan, "Maddi manevi çok yıprandık. N.İ'in hiçbir gıdasını aksatmadık. Ayda 2 bin liraya yakın cebimizden masraf ettik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Babası kızı ile ilgilenmedi. O gösteriş içinde yaşamını sürdürüyor" İfadesini kullandı.

ANNESİ 11 GÜNLÜKKEN BIRAKIP GİTTİ



Baba İ.A. ise kızını 11 günlükken annesini bırakıp gittiğini velayetinin kendisinde olduğunu söyledi. Kızını 5aylıkken Tezcan ailesine bıraktıktan sonra ilk 5 ay bütün masraflarını karşıladığını ancak mahkumiyetini çıkması nedeniyle maaşları ve diğer masraflarını sonra ödeyemediğini söyledi. Aylık hapsi paraya çevirmek için Kadri Tezcan ile ağabeyinden toplamda 50 bin lira borç aldığını. Borca karşılık bakım aylıkları ile birlikte senet yaptığını iddia eden İ.A. kızını gidip polis vasıtasıyla Tezcan ailesinden alacağın söyleyerek, "Benim kızım kimse reklam yapamaz" diye konuşarak kendisin savundu.