İyilik elçisi

Adıyaman İl Müftülüğü bünyesinde çalışan din görevlisi Abdullah Sağlam, kentte tam bir iyilik elçisi gibi çalışıyor. Bulduk Baba Camisi'nde imamlık yapan Sağlam, hayırseverlerin bağışladığı yardım kolilerini kendi imkânlarıyla sahur vaktinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Sağlam, hayırseverlerin bağışladığı gıda, yakacak ve daha birçok yardımı, kentte belirlediği yaklaşık 200 aileye düzenli olarak götürüyor. Sağlam, ramazanda da emanet edilen gıda kolilerini, sahurda aracına yükleyerek sokak sokak dolaşıp sahiplerine teslim ediyor. Hayırseverlerin kendilerine verdiği yardımları ellerinden geldiğince ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını belirten Sağlam, aileleri ihtiyaçlarına göre sıraladıklarını kaydederek, "Hayırseverlerin bize verdiği hangi yardım olursa olsun alıp hemen ailelere dağıtıyoruz. Bu yıl 200 ton kömür dağıtımı yaptık. Camide görevli olduğum için sabah ve öğlen mukabele okuyoruz, 5 vakit namaz kıldırıyorum. Kalan vakitlerde yetim çocuklarımızı alışverişe götürüyorum. Sahur vaktinde gıda ve sıcak ekmek dağıtımı yapabiliyorum. Aileler bizlere duacı oluyor. Bizim amacımız da zaten onların duasını almak" ifadelerini kullandı.İl Müftüsü Mehmet Taşcı ise kentteki hayırseverlerin, iş insanlarının, kendilerini arayıp çeşitli yardımlarda bulunmak istediklerini söylediğini anlatarak, "Bizler de onların yardımlarını kentteki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Din görevlimiz, kendi aracı ve imkânlarıyla, hayırseverlerden aldığı yardımları belirlenen adreslere götürüyor. Yeri geldiği zaman nakit ihtiyacı olan ailelere de nakit desteğinde bulunuyor" diye konuştu.