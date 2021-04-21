İzmir İmsakiye - Diyanet ile İzmir iftar, imsak, sahur vakti saat kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in 8. gününü geride bırakırken, İzmir ilimizde oruç tutanlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan İzmir İmsakiye verilerine erişmek ve İzmir iftar, imsak, sahur vakti saat kaçta? sorularına ilişkin bilgi edinmek istiyor.

İZMİR İFTAR, İMSAK, SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir İmsakiye ile İzmir iftar, imsak, sahur vakti saatleri şöyle;

İZMİR İMSAKİYE 2021



22 NİSAN

İMSAK: 4:50

İFTAR: 20:01

23 NİSAN

İMSAK: 4:48

İFTAR: 20:02

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2021 yılı Ramazan Bayramı tarihleri şöyle;

Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.