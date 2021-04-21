Kaderi, kederi olmadı

Adalet Bakanlığının uygulamaya koyduğu modern infaz sistemi ile hükümlü ve tutukluların iyileştirilmesi, tahliyelerinden sonra meslek edindirilmeleri ve topluma kazandırılmalarına yönelik yürütülen projeler devam ediyor. Genç yaşta karıştığı bir suç nedeniyle 4 yıl cezaevinde kalan Ömer Oflas tahliyesinden sonra iş bulamayınca İstanbul'dan köyüne döndü. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü desteğiyle Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün "Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi" hakkında bilgi alarak projeye başvurdu.

DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANIP KENDİ İŞİNİ KURDU

Başvurusu kabul edilen Ömer Oflas yaptığı açıklamada, ''Devletten aldığım hibe desteğiyle 27 koyun aldım ve 17 tanesi doğum yaptı ve bu şekilde tekrardan hayata tutundum, böyle bir imkan verilmeseydi belki de tekrardan suça karışabilirdim, şuan çok şükür işimle ilgileniyorum Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne ve İŞKUR Müdürlüğüne çok teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin'' dedi.

DESTEKLER DEVAM EDECEK

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ise yaptığı açıklamada Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz tarafından 2020 yılında hazırlanan 246 projeden 115'nin kabul edildiğini, korona virüs süresinde ara verilen eğitim ve iyileştirme çalışmaları ve mesleki kursların pandemi sonrası devam edeceği, bu konuda proje yazmak isteyen yükümlülere desteklerin devam edileceğini söyledi.